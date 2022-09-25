Osmaniye'de lise öğrencileri, ilk yardım mesajı atan bileklik yapacak

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki lise öğrencisi, kalp krizi anında 112 Acil Çağrı Merkezine yardım mesajı atacak bileklik tasarlamak için proje geliştirdi.

Savrun Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Hatice Nisa Ceren ve Seher Tuana Topçu, bir arkadaşlarının babasının kalp krizi nedeniyle ölmesinden etkilendi.

Bu tür vakalarda kullanılacak bileklik tasarlamaya karar veren öğrenciler, biyoloji öğretmeni İlknur Çakar'dan projeleri için yardım aldı.

Öğrenciler, kalp krizi gibi durumlarda nabız ölçümü yaparak 112 Acil Çağrı Merkezine mesaj atan yazılım geliştirdi.

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan Ceren ve Topçu'nun projesi, "Sağlıkta Yapay Zeka" kategorisinde 5. oldu.

Topçu, AA muhabirine, projeyi ilerleterek yazılımı yerleştirecekleri bilekliğin tasarım aşamasına geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ceren de insanların hayatını kurtarmayı amaçladıklarını belirterek, "Projede henüz yazılım, sensör ve mesaj atma kısımlarını tamamladık. İlerleyen zamanlarda bunları bilekliğin içine sığacak şekilde hazırlayacağız." dedi.

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