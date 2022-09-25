Osmaniye'de aranan 3 zanlı asayiş uygulamasında yakalandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli asayiş uygulamasında gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamasında 936 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yaptı.

Sorguda çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.



Ekipler, eksiklik tespit edilen 18 aracın sürücüsüne 40 bin lira ceza uyguladı.

İlçe genelindeki 35 kıraathaneyi de denetleyen polis, kumar oynanan 5 kişiye para cezası kesti, işletme sahibi hakkında adli işlem başlattı.



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