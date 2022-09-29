Osmaniye'de hükümlülerin el emeği ürünleri sergilendi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, hükümlülerin yaptığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Valilik ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde, "Bağımlılara Nefes Ol, Sanatla Terapi Projesi" kapsamında bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, hükümlülerin ahşap yakma, ebru ve boyama gibi tekniklerle yaptığı ürünler yer aldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sergiyi gezerek Denetimli Serbestlik Müdürü Koray Özkahraman'dan bilgi aldı.

Vali Yılmaz, projenin hükümlülerin hayata hazırlanması ve meslek edinmelerine imkan sağladığını belirtti.



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