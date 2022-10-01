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DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Osmaniye'de uygulama sınavı yapıldı

AA

DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Osmaniye'de uygulama sınavı yapıldı

OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Osmaniye'de sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavı gerçekleştirildi.

Tosyalı Spor Kompleksi'nde yapılan uygulama sınavı, dörder seans halinde 426 öğrencinin katılımıyla yapılıyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje için mücadele eden öğrenciler, en iyi "Çevre Dostu Yük Gemisi" tasarlamak için yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Kadir Dündar, sınavda başarılı olan öğrencilere Gençlik Merkezi'nde açılan DENEYAP atölyesinde 3 yıl eğitim verileceğini söyledi.

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