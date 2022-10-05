Amanoslarda PKK'nın kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışmada, terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tesit edilen sığınakta patlayıcı ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, patlayıcı imha edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.