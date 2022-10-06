Sumbas’ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde “Kan dostum” projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kaymakamlık ve Türk Kızılay iş birliğinde Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen etkinliğe kurum personelleri, belediye çalışanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Kampanyada 78 ünite kan bağışı yapıldı.

Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, kan vermenin önemini anlatarak vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Kan bağışı etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü belirten Taşkıran, "Kampanyaya katılan ve ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza ve kamu çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yoğun ilgi olması üzerine her ay kan bağışı düzenlenmesi için çalışma yapacağız. Düzenli olarak kan bağışı yapan vatandaşlarımıza Türk Kızılay beratı ve madalyası hediye edilecek." dedi.



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