Bakan Derya Yanık, Osmaniye'de "Dijital Bahar Odası" açılışında konuştu: (1)

OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı nüfusun sosyal hizmet, bakım, özellikle sosyal yardım ve sağlığa ilişkin gereksinimlerinin karşılanması amacıyla hizmetleri çeşitlendirdiklerini ve yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Yanık, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaretinin ardından Özden Huzurevi'nde "Dijital Bahar Odası" açılış törenine katıldı.

Tören öncesi huzurevi sakinlerinin yaptığı el işi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Bakan Yanık, daha sonra huzurevi sakinlerinin okuduğu şiirleri ve seslendirdiği şarkıları dinledi.

Buradaki törende konuşan Yanık, huzurevi sakinlerine söyledikleri hikaye tadındaki şiir dolayısıyla teşekkür etti.

Yanık, Turkcell iş birliğiyle huzurevinde bu odayı açtıklarını ifade ederek, törene katılamayan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu'nun selamını iletti.

Büyüklerin bilgiye erişim konusunda herkes kadar teknolojinin imkanlarından yararlanmasını çok önemli gördüklerini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Sizin dünyayı, ülkemizi, bizi nasıl gördüğünüzü öğrenmeyi ve buna göre kendimizi geliştirmeyi, dönüştürmeyi önemsiyoruz. Bu bakımdan Dijital Bahar projesi bizi son derece heyecanlandıran ve mutlu eden bir proje. Kaldı ki geride bıraktığımız 2 yıllık sürede bu anlamda dijital imkanların, pandemi döneminde kapanma, herhangi bir hareket kabiliyetimizin, sosyal ilişkilerin çok kısıtlandığı dönemde dijital imkanların bu anlamda ne kadar önemli olduğunu da ayrıca maalesef tecrübe etmiş olduk. Bu sebeple siz kıymetli büyüklerimizin bu dijital mecraları kullanabilmesi, uzaktaki sevdikleriyle görüşebilmesi, buluşabilmesi, sesini duyabilmesi, görüntüsünü görebilmesi bizim için bu anlamda da çok önemli. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizde yaşayan büyüklerimizin dijital dünyanın bir parçası olmalarını sağlayan, onları dijital dünyayla bağlarını kuran yaşlılarımızın dijital okuryazarlıklarını geliştiren Dijital Bahar projesini muhtelif huzurevimizde bugüne kadar kurduk, kurmaya devam ediyoruz."

- Türkiye'de her 10 kişiden 1'i 65 yaş ve üzerinde

Bakan Yanık, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9,8'ini, ülkede de yüzde 9,7'sini 65 yaş ve üzeri nüfusun oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık her 10 kişiden birisinin 65 yaş ve üzerinde olduğunu dile getiren Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde sadece 5 yıllık dönemde yüzde 19,6 artış gösterdi. 6 milyon 895 bin 385 kişiden 8 milyon 245 bin 124 kişiye çıktı bu sayı. Bir başka şekilde söylersek Singapur, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu tam 67 ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusu ülkemizde 65 yaş üzeri olarak görüyoruz. Önümüzdeki 60 sene içinde ise ülkemizde yaşayan her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor, bugünkü yaptığımız istatistiklere göre böyle görünüyor. Bu açıdan baktığımızda gelecek süreç içinde bu alanda birçok hizmete ihtiyaç duyacağız. Bu sebeple o günler için şimdiden çalışıyoruz. Yaşlı nüfusun, sosyal hizmet, bakım ve özellikle sosyal yardım ve sağlığa ilişkin gereksinimlerinin karşılanması amacıyla hizmetlerimizi çeşitlendiriyor ve yaygınlaştırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulüyle 2019 yılını Yaşlılar Yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatan Yanık, "Aynı yılın şubat ayında 1'inci Yaşlılık Şuramızı gerçekleştirmiştik. Yaşlılık konusunda toplumsal farkındalığı ve yaşlılarımız açısından, ülke vizyonumuzu şekillendiren bu şuranın sonuçlarını da birleştirerek 2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Eylem Planını hazırladığımızı da buradan duyurmuş olayım." diye konuştu.

- Bakanlığın yaşlılara hizmetleri

Kurumsal Yatılı Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında, ülkenin dört bir yanına yayılmış huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde sosyal güvencesi olsun veya olmasın bütün yaşlılara hizmet verdiklerini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Kamu ve özel olmak üzere 37 bini aşkın kapasitesiyle 449 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 binden fazla büyüğümüzün bakım hizmetini gerçekleştiriyoruz. Osmaniye'mizde de bakanlığımıza bağlı Özden Huzurevi'mizde 87 büyüğümüze hizmet veriyoruz, huzurevimizin toplam kapasitesi 110. Yine Osmaniye'de bakanlığımıza bağlı 2 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde ise 113 engelli bireye hizmet sunuyoruz. Bu merkezlerde ayrıca gündüz bakım hizmeti de sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Osmaniye'de ruhsatlandırması, finansmanı ve denetimi bakanlığımız tarafından sağlanan 3 özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 192 vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Yine 4 bin 930 vatandaşımıza, Osmaniyeli hemşehrimize evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz. Ekonomik durumu iyi olan ancak sosyal yönden yoksunluk içinde bulunan yaşlılarımızı hizmetlerimizden uygun ücretlerle yararlandırırken, ekonomik ve sosyal yönden yoksunluk içinde bulunan yaşlılarımızla İstiklal Madalyası verilen büyüklerimize bu hizmetlerimizi ücretsiz sunuyoruz. Geliri olmayan kuruluşlarımızdan ücretsiz yararlanan yaşlılarımıza bakanlık bütçemizden ayrıca aylık harçlık temin ediyoruz."

- "Çözülmüş problemleri çözecekmiş gibi vaatte bulunan bir kısım çevreler var"

Türkiye'nin son 20 yılda her alanda çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Eğitimden sağlığa, savunma sanayinden ulaşıma varıncaya kadar o kadar büyük hizmetler gerçekleştirdi ki bazen saymakta zorlanıyoruz. Zaman zaman 'Acaba çok mu fazla detaylı anlatıyoruz? Çok mu fazla konuşmalarımız uzun oluyor' diye düşünmüyor değilim doğrusu. Zaman zaman dinleyenler açısından 'Sabırlarınızı zorluyor muyuz?' diye düşünüyorum ama şunu teslim etmemiz gerekiyor; bu hizmeti yıllar içinde gerçekleştiren, 20 yıl içinde emeği geçen pek çok çalışma arkadaşlarımız, pek çok bizden önce bu sıralardan, bu sorumluluklardan geçmiş arkadaşlarımız var. Sizler varsınız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesi, mücadelesi, vizyonu ve Türkiye hayali var. İşte diyoruz ya 'Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak'. Daha biz bu memleketi, yüzyılın memleketi haline getireceğiz. Böyle bir hayalimiz var. Dolayısıyla hakikaten bazen belki sabırları biraz zorlamak pahasına bunları kayıtlara geçirmek gerekiyor. Çünkü biz söylemezsek, bizim yaptıklarımızı yeni bir hizmetmiş gibi yapılan işleri ortaya atan, yapılan işlere sahip çıkmaya kalkan, çözülmüş problemleri çözecekmiş gibi vaatte bulunan bir kısım çevreler var. Onlara da bu fırsatı doğrusu tanımak istemiyoruz."

(Sürecek)





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