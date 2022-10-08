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Türk Kızılay'ın gönüllü kuaförlerinden kırsaldaki çocuklara saç bakımı sürprizi

AA

Türk Kızılay'ın gönüllü kuaförlerinden kırsaldaki çocuklara saç bakımı sürprizi

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Türk Kızılay'ın gönüllü kuaförleri, kırsaldaki okullarda eğitim gören öğrencilerin saçlarını kesip çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Türk Kızılay Kadirli Şubesi, özellikle köylerde berber bulmakta güçlük çeken çocuklar için "Tıraşımla mutlu oluyorum" sloganıyla proje başlattı.

Çalışma kapsamında gönüllü kuaförlerden oluşan ekipler, köy okullarına sürpriz ziyaretler düzenledi.

Tıraş olmak isteyen öğrencilerin saçını kesip, diledikleri gibi şekillendiren ve saç bakımı yapan berberler, çocuklara çanta ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

- Proje yıl boyunca devam edecek

Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer, AA muhabirine, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin berberlere ulaşmakta zorlandığını söyledi.

Projeyi, Kadirli'nin yanı sıra Sumbas ilçesinde de sürdüreceklerini anlatan Biçer, "Onların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Kampanyamız yıl boyunca çeşitli köy okullarında devam edecek." dedi.

Ekiplerin ziyaret ettiği İlbistanlı İlkokulunun müdürü Mustafa Kocaoğlu da çalışmanın önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek Türk Kızılay'a teşekkür etti.

- "Beni çok güzel tıraş ettiler, yakışıklı oldum"

Öğrencilerden Fatma Yaren, saçını kestirmek için sıranın kendisine gelmesini sabırsızlıkla beklediğini, saçının yeni halini çok sevdiğini dile getirdi.

Ahmet Can da daha önce tıraş olmak için kent merkezine gitmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Beni çok güzel tıraş ettiler, yakışıklı oldum. Kızılay'dan gelen ablalara ve ağabeylere çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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