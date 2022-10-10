Girişimci kuzenler, kurdukları işletmede kültür mantarı yetiştiriyor

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OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'deki köylerinde kültür mantarı yetiştirmek için işletme kuran 4 kuzen, ilk hasadını yaptıkları üründen 3,5 ton rekolte bekliyor.

Kadirli ilçesi Şabaplı köyünde Çağrı (25), Ali (26), Samet (28) ve Yiğit Kerem Özeser (24), mantar yetiştiriciliği hayallerini gerçeğe dönüştürme hedefiyle 4 ay önce çalışmalara başladı.

Üretim süreci konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek alan genç girişimciler, yatırım bütçesini oluşturduktan sonra ailelerinden kalan arazideki binayı işletmeye dönüştürdü.

Mantar yetiştiren kuzenler, olgunlaşan ürünlerini ilk kez toplamanın heyecanını yaşadı.



Çağrı Özeser, AA muhabirine, aynı hayali paylaştığı kuzenleriyle köylerine işletme kazandırdıkları için mutluluk duyduklarını söyledi.

Mantarların kalitesinden ve veriminden memnun olduklarını dile getiren Özeser, "Biz 4 kuzen olarak ortaya bir vizyon koyduk. Kendi öz kaynaklarımızla kültür mantarı yetiştirmeye başladık. Hasadını yaptığımız mantarda 3,5 ton rekolte beklentimiz var." dedi.

Özeser, ürünlerin kilogramının 40-50 liradan alıcı bulduğunu belirterek, işletmeyi büyütmeyi hedeflediklerini anlattı.

Yiğit Kerem Özeser de hasadın verimli geçtiğini ifade ederek, "Geleceğe dönük planlarımız, hedeflerimiz var. Tesisimizi büyütmek, istihdam alanı yaratmak istiyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ali ve Samet Özeser de imeceyle oluşturdukları tesisi büyütme adına gayretle çalışacaklarını kaydetti.

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