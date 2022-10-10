Kadirli’de geleneksel Aşık Feymani Şenlikleri yapıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13. Aşık Feymani Şenlikleri düzenlendi.

Kadirli Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen şenlikte, çevre il ve ilçelerden gelen halk ozanları atıştı.

Etkinlikte sahneye çıkan halk ozanlarının seslendirdiği şiir, ağıt ve türküler ilgiliyle izlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, buradaki konuşmasında, Kadirli’nin sosyal ve kültürel yönden zengin olduğunu belirterek, bu zenginliklerin gerçekleştirilen etkinliklerle değer kazandığını söyledi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan da her yıl geleneksel olarak düzenledikleri şenliklere desteklerinin devam edeceğini belirtti.



Aşık Feymani ise 13 yıldan bu yana adına düzenlenen şenliklere destek verenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ve diğer ilgililerin de katıldığı program sonunda katılımcılara plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

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