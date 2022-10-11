GÜNCELLEME 3 - Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, "Osmaniye'mizde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber alınmadı. Sadece Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar olduğu ihbarı alındı. Ekiplerimiz yönlendirildi." dedi.

Devletin bütün kurumlarıyla hazırlıklı ve görevini en iyi şekilde yapma gayreti içinde çalıştığını belirten Yılmaz, herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti.

- "Hastaları dışarı çıkarmak için içeri koştuk"

Düziçi ilçesinde sağlık kabini işletmecisi Ayşegül Durna, deprem sırasında dışarda oturduklarını ifade etti.

Deprem olunca hemen sağlık kabinine koştuklarını belirten Durna, "Önce ne olduğunu anlamadık. Hemen sağlık kabinindeki hastaları dışarı çıkarmak için içeri koştuk. Tüm apartman sakinleri aşağı indi. Çok şükür can kaybı ve maddi kaybımız yok." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bekir Aslan da depremin yatağa bağımlı babasını ziyarete gittiği sırada gerçekleştiğini dile getirdi.

Zemin katta bulunan daireden hemen dışarı çıktıklarını anlatan Aslan, "İyi sallandı. Allah, Allah dedik. O anda diyecek başka bir şey yoktu. Annemi çıkardık, bir babam içerde kaldı." dedi.

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