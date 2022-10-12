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Osmaniye'de yolcu minibüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA

Osmaniye'de yolcu minibüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.K. idaresindeki 80 KM 124 plakalı otomobil Yenigün köyü yakınlarında R.K. idaresindeki 80 M 7173 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada sürücü S.K. ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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