Osmaniye Ticaret Borsası

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 5,75 5,75 İç yer fıstığı Kg 27,00 27,00

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