TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye'de konuştu:

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OSMANİYE (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlar için yaptığı af çağrısını Osmaniye'de yineledi.

Sarıgül, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde, 9 Nisan'da parti olarak "genel af" çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Bu talebin siyasi değil vicdani olduğunu söyleyen Sarıgül, "Şu anda cezaevlerinde dünyaya gelen ancak hayatla buluşamayan binlerce çocuğumuz var. Dışarıda annelerine, babalarına kavuşamayan, anne baba özlemiyle yanan binlerce evladımız var. O nedenle TDP olarak toplumsal barış affını arzu ediyoruz. Kardeşlik hukuku için af diyoruz." ifadelerini kullandı.

Af çağırısıyla 67 cezaevi dolaştığını ve dolaşmaya devam edeceğini belirten Sarıgül, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı o güzel devletimiz, şefkatli devlettir, merhametli devlettir, adaletli devlettir. 250 binin üzerindeki kader mahkumunu da anneleriyle, babalarıyla, çocuklarıyla buluşturacağına inanıyorum." diye konuştu.

Sarıgül, daha sonra partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, TDP olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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