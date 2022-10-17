TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansa katıldı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansa katıldı:

AA

TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansa katıldı:

OSMANİYE (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Selçuklular Batı'ya geldikten sonra kurulan devletlerde Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde dünya bize 'Türk' demiş ama dar anlamda biri Kırgız olmuş, diğeri Özbek olmuş, geniş anlamda hepimiz Türk'üz." dedi.

Gülsevin, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri Amfisi'nde düzenlenen "Dünya Dili Türkçe" konulu konferansta konuştu.

Türkçe'nin bir dünya dili olduğunu belirten Gülsevin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılını "Dünya Dili Türkçe Yılı" ilan etmesinin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Dünyada 7 bin kadar dil bulunduğunu ancak Türkçenin bir dünya dili olduğunu anlatan Gülsevin, şöyle konuştu:

"Hepimizin göz renkleri, ten renkleri farklı. Yani Türklük bir etnik haktan ibaret değildir ve sınırlanamaz. Türk, bir millet adıdır. Biyolojide millet kavramını bulamazsın çünkü bu biyolojik bir birlik değildir. Milletler, sosyolojik birliklerdir. Nedir millet? Türkçe sözlükte çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında din, tarih, duygu, ülkü, görenek ve gelenek olan insan topluluğu diye geçer. Şimdi o zaman elimizde bir Türk kavramı var. Türk, bir millet adıdır. Milletler sosyolojik açıdan farklı kabilelerin, aşiretlerin, etnik unsurların bir araya gelmesiyle oluşan topluluklardır. Hele Türk gibi büyük bir millet, en eski dönemlerde bile tarif edilen bir milleti sadece göz rengiyle, kafatasıyla anlayamazsınız. Selçuklular Batı'ya geldikten sonra kurulan devletlerde Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde dünya bize 'Türk' demiş ama dar anlamda biri Kırgız olmuş, diğeri Özbek olmuş, geniş anlamda hepimiz Türk'üz."

- "Plaza dili" eleştirisi

Türkiye'de son zamanlarda ortaya çıkan "plaza dili" kavramını eleştiren Gülsevin, şunları kaydetti:

"Bunlar işte televizyonda karşınıza çıkıyor, bir sanatçı konuşurken öyle konuşuyor, işte bunlar istilaya uğramak. Allah'a şükür şu anda istilaya uğramadık. Tarihi dönemlerde de biz bunu yaşadık. Yani bakın bizim çok güzel bir edebiyatımız var. İçinde şems geçen, kamer geçen çok güzel edebiyatımız var. Ama gençlere eski Türk Edebiyatı dediğimiz zaman korkuyorlar çünkü çok ağdalı bir üslup var. Bunu da bazı yazarlar yüksek edebiyat yapmak için ya da edebiyat kabiliyetleri daha zayıf olduğu için bu kelimelere sığındılar. Yani kullanılmamış kelimeleri lügatten bulup çıkardılar ama Fuzuli'yi, Baki'yi, Nedim'i hepimiz gayet güzel, o edebiyat zevkiyle okuyoruz. Bazıları bu kelimeleri dalga geçmek için koyuyorlar insanların önüne. Bu konuşma, şu anki 'plaza dili' gibiydi. Onlar, geldikleri gibi gittiler."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de ağaca çarpan otomobildeki çift yaralandı
Hayvan otlatırken keşfedilen ultra maratoncunun hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Hayvan otlatırken keşfedilen ultra maratoncunun ...
Osmaniye'de devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.