Osmaniye Valisi Yılmaz ve Milletvekili Durmuşoğlu'ndan "Muhtarlar Günü" mesajı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yılmaz, mesajında Osmaniye'nin her alanda gelişmesi ve kalkınmasında muhtarların rehberliğine ve düşüncelerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

İdari teşkilat içinde muhtarlıkların küçük ama rolü büyük bir kilit taşı olduğunu aktaran Yılmaz, mesajında şunları ifade etti:

"Kamu hizmetlerimizin verimli ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmasında taşıdıkları önem büyüktür. Sunulan hizmet kalitemizin arttırılarak en üst seviyede sağlanmasında, hükümet politikalarının geliştirilmesinde vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla çalışan muhtarlarımız en önemli rehberlerimizdir."

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da yerel demokrasinin en köklü örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin toplumsal hizmetin önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Mesajında Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde açık kapı olan, vatandaşın derdiyle dertlenen, devlet-millet bütünleşmesinin tesisinde önemli bir role sahip olan muhtarlarımız, yaptıkları bu fedakar çalışmalarla her türlü takdiri hak etmektedirler. Siyasi hayatı boyunca demokrasinin yerelden başladığına ve büyük devlet olmanın yolunun yerelden geçtiğine inanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, muhtarlarımızın öneri ve fikirleri bizler için her zaman ön planda olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Böylesine önemli bir görevi üstlenen tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."



