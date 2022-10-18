Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 10-17 Ekim'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin, 5 kilo 433 gram esrar, 695,68 gram sentetik uyuşturucu, 5,7 gram eroin, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirdiği çalışmalarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.



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