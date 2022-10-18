Osmaniye'de mazot yüklü tanker seyir halindeyken alev aldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, seyir halindeyken alev alan mazot yüklü tankerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SF 672 plakalı mazot yüklü tankerde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi Şekerdere mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.

Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Polis ve jandarma ekibi de otoyolda güvenlik önlemi aldı.

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