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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de esnafı ziyaret etti:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de esnafı ziyaret etti:

OSMANİYE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan herkesin yanında olacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra caddede kurulan platforma çıkarak vatandaşlara hitap etti.

Sözlerine gülerek "Korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi Silivri'ye göndereceğim." ifadeleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, kentte bugün kanaat önderleriyle yaptıkları toplantıya değinerek sorulara samimi şekilde cevap verdiğini anlattı.

Ülkenin büyük sorunları olduğunu ve bunların çözülmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde esnaf ve çiftçinin borçlarının faizlerini sileceklerini belirtti.

﻿Kılıçdaroğlu, ülkede işsizler ve derin yoksulluk yaşayan aileler bulunduğunu ifade ederek "Türkiye İstatistik Kurumu doğru bilgiler vermiyor. Doğru bilgiler vermediği, yani enflasyonu doğru göstermediği için emeklinin, işçinin, memurun maaşı düşük ödeniyor. Bütün bunların tamamının değişmesi lazım. Türkiye'ye huzurun ve bereketin gelmesi lazım. Bunun sözünü veriyorum size. Herkesin kimliği, inancı, yaşamı benim başımın üstüne. Toplumu kutuplaştırmadan, toplumu kavga eder hale getirmeden, tam tersine kendi içinde barışık, çalışan, üreten, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan herkesin ama herkesin yanında olacağım, herkesi destekleyeceğim." diye konuştu.

- "Çiftçi, esnaf, sanayici, işçi kazanacak"

Uyuşturucu baronlarının, gencecik çocukları zehirlediğini aktaran Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"İmkan verin tek tek her birisinin burnundan fitil fitil getireceğim. 5'li çetelerde havadan para kazanma dönemi bitecek. Kim alnının teriyle kazanıyorsa, emek harcıyorsa o kazanacak. Çiftçi, esnaf, sanayici, işçi kazanacak. Emekli normal, doğru aylığını alacak. Her şeyi yapacağız, sağlayacağız. Ayrıca bu memlekette kutuplaşma, kavga olmayacak. Herkes ama herkes huzur, barış içinde yaşayacak. Öyle bir hale getirdiler ki memleketi, neredeyse sokakta yan yana geçen iki vatandaş birbirine selam vermez hale geldi. Buradan başlayarak bu mesajı bütün Türkiye'ye, tanıdıklarınıza götürün."

Kılıçdaroğlu, Osmaniyelilerin milliyetçiliğini bildiğini vurgulayarak "Tank palet fabrikasını Katar'a sattılar. O tank palet fabrikasını alacağım, şanlı ordumuza tekrar teslim edeceğim. Kimse aksini düşünmesin. Süleyman Şah Türbesi'ni kendi ordumuz, askerimiz talimat verdiler, kendi toprağımızdan bayrağımızı indirdiler, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Söz veriyorum; bir hafta içinde o bayrak bizim toprağımıza gidecek. Süleyman Şah Türbesi de aynı yere gidecek. Hiç endişe etmeyin. Gerçek milliyetçiler, vatanına ve bayrağına sahip çıkan milliyetçilerdir. Gerçek milliyetçiler, vatanı için kanını, canını feda eden kişilerdir. Gerçek milliyetçiler Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmazlar. Orada direnirler, gerekirse şehit olurlar." dedi.

- "Hiçbir yabancı askerin postalının bu topraklara değmesini istemiyorum"

CHP'nin Suriye tezkeresine "hayır" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Evet, ben de 'hayır' dedim. Niye, hangi gerekçeyle 'hayır' dedin? Şimdi ben buradaki bütün kalabalığa sesleniyorum; yabancı bir devletin askerinin bu topraklara gelmesini ve burada gezmesini isteyen varsa elini kaldırsın. Siz 'hayır' diyorsunuz, ben de Türkiye Büyük Millet Meclisinde 'hayır' dedim. Hiçbir yabancı askerin postalının bu topraklara değmesini istemiyorum. Size gelip de CHP'yi kötüleyenlere söyleyin; o Suriye tezkeresindeki yabancı askerler hangi askerler? Hangi devletin askerlerini siz buraya çağıracaktınız? 'Terörle mücadele edecek' diye... Terörle mücadele edecekse bu ülkenin polisi, askeri var. 30-35 yıldır mücadele ediyor ve şehit oluyor. Sen hangi yabancı askeri getireceksin?"

Kılıçdaroğlu, partilerinin 6 okundan birinin de milliyetçilik olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Biz vatan ve bayrak için eğer can vermek gerekirse canımızı gözümüzü kırpmadan veririz. Bunu bilmenizi isterim. Ayrıca biz, egemen güçlerden talimat almayız. Üç beş kuruş için İstanbul'da konsoloslukta öldürülen Kaşıkçı'nın dosyasını, mahkeme dosyasını Suudi Arabistan'dan para gelecek diye bu memleketin itibarını iki paralık etmeyiz. Onlar kim milliyetçilik kim? Onlar kim vatanseverlik kim? Arzu ediyorlarsa, güçleri varsa, yürekleri varsa, Kılıçdaroğlu tek başına istiyorsa kim, televizyonda karşıma çıkar. Yürekleri varsa çıksın. Meydan okumak mı? Meydanı Osmaniye'den okuyorum meydanı. Ben televizyonda, prompter kullanmayacağım, istiyorsa prompter kullansın. İstiyorsa 50 danışman alsın. İstiyorsa bütün bakanlarını alsın, söz veriyorum Osmaniye'den söz veriyorum. Tek başıma geleceğim. Gelebilir mi? Gelemez. Ben de biliyorum, gelemez. Temiz adam benim karşıma gelir. Yürekli adam benim karşıma gelir. Yürekli olacaksın, cesur olacaksın. Verilmeyecek hesabın olmayacak."

- "Oyunuzu verin, Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım"

Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de oylarının düşük olduğunu belirterek "Osmaniyeli kardeşlerim burada oyumuzun düşük olduğunu da biliyorum ama kabahat, kabahat Osmaniyelilerde değil, kabahat bizde. Onu da biliyorum. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik. Yeteri kadar sizi ziyaret etmedik. Dertlerinizi yeteri kadar dillendirmedik. Oyumuz düştü. İnşallah bundan sonra daha fazla geleceğiz, kucaklaşacağız, sorunlarınızı dillendireceğiz. Ne varsa yapacağız. Endişe etmeyin. Sizden tek istediğim şu; ilkeli, temiz ahlaklı bir siyaset istiyorsanız oyunuzu bize verin. Oyunuzu verin, Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım, Türkiye'yi bölgesinin en güçlü ülkesi yapalım. Bunları yapacağız. Hiç endişe etmeyin." dedi.

Alandaki gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. O hayallerin tamamını gerçekleştireceğim. Geleceğinizi, umudunuzu yurt dışında değil, bu topraklarda size vereceğim." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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