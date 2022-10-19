Osmaniye'de hayatını kaybeden sağlık memuru için hastanede tören düzenlendi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 58 yaşındaki sağlık memuru Hasan Laz için görev yaptığı Düziçi Devlet Hastanesinde tören yapıldı.

Törene, Laz'ın ailesi ve görev yaptığı mesai arkadaşlarının yanı sıra İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cuma Sağır, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Aysun Albayrak, törende yaşamını yitiren mesai arkadaşları Hasan Laz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Hastane bahçesindeki törenin ardından Laz'ın cenazesi, Yeni Mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.



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