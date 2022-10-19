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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de Yarbaşı Belediyesini ziyaret etti:

AA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de Yarbaşı Belediyesini ziyaret etti:

OSMANİYE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnşallah önümüzdeki süreçte seçim tarihi belli olduktan sonra da cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ı makanında ziyaret etti.

Daha sonra belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, CHP olarak güçlü bir aile olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu durum pek iyi değil. Her yerde sorun var, bu sorunların çözülmesi lazım. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, insana değer verilerek çözülür. Kadın ve erkek eşitliğinin, kadının gücünü kabul ederek bütün bu sorunları çözmek mümkün. Bunu çözmek için dediğim gibi, bizi iktidara taşımanız lazım. Sonuçta kararı verecek olan sizlersiniz, yani millettir. Biz 6 siyasi partinin genel başkanları bir araya geldik ve Millet İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah önümüzdeki süreçte seçim tarihi belli olduktan sonra da cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Sizlere hizmet etmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim."

- "Aile destekleri sigortası getireceğiz"

Toplumun her kesiminin sorunlarını çözeceklerini, ülkeyi yeniden inşa edeceklerini ve ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, alandaki kadınlara şöyle seslendi:

"Kırsalda çalıştığınız sürece sizin sosyal güvenlik primlerinizin tamamını devlet olarak biz ödeyeceğiz ve sizlere emeklilik hakkını ikram edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Aile destekleri sigortası getireceğiz. Aile destekleri sigortasıyla annenin evladını yatağa aç yatırmasını tamamen bitireceğiz, tarihe havale edeceğiz. Sizler oturacaksınız, çalışacaksınız, üreteceksiniz. Geliriniz olmadığı zaman veya geliriniz yetersiz olduğu zaman aile destekleri sigortasından kadınların banka hesabına para yatacak ve siz bu banka hesabına yatan parayı her ay düzenini çekeceksiniz."

Kılıçdaroğlu, ezan okunmasıyla konuşmasına ara verdiği sırada, konuşma yaptığı platform yakınına gelen bir kadınla konuştu.

Kadını dinledikten sonra konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, "12,5 yılla yargılanan eşinin davasını izlememi ve adaleti istiyor. Bir şeyden emin olmanızı isterim, adaleti en çok isteyen benim. Dünya, kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Eğer bir ülkede adaletsizlik varsa orada insan hakları olmaz. Orada büyük haksızlıklar olur. O bütün büyük haksızlıkları ortadan kaldırmak için ben yine o kardeşime de onun yanındaki kardeşlerime de söz verdim ve söz vermeye de devam edeceğim. Onların hakkını ve hukukunu sonuna kadar arayacağım. Onlar için adalet neyi gerektiriyorsa tamamını yapacağım. Bu sözü burada Yarbaşı'nda veriyorum." dedi.

- "Adaleti mutlaka kendi ülkemizde sağlayacağız"

Kılıçdaroğlu, adalet için 450 kilometre yürüdüğünü anımsatarak, "Adaletin olmadığı bir dünyada hak ihlalleri olur. İnsanlar rahat etmezler. O nedenle adalet inancın da devletin de temelidir. Bütün peygamberler adaleti sağlamak, güzel ahlakı temsil etmek için görevlendirilmişlerdir. O nedenle adalet, hepimizin aradığı ve bunun için mücadele ettiği temel bir kavramdır. Biz adaleti mutlaka kendi ülkemizde sağlayacağız. Bundan herkesin emin olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın ilçede çok güzel işler yaptığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreçte de Kaynar'a başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, seçimlere hazırlandıklarına işaret ederek, "Önümüzdeki seçimlere çok daha iyi hazırlanacağız. Yerel yönetimlerde de genel seçimlerde de çok iyi hazırlanacağız. Dediğim gibi; 6 siyasi parti bir aradayız. Millet İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim." dedi.

Kadın erkek eşitliğini mutlaka sağlayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Eğer gücünüzü kullanırsanız sizin gücünüzün önünde de kimsenin durmayacağını biliyorum. Kendi evimden de biliyorum çünkü en son hanımın dediği oluyor." diye konuştu.

- "Türkiye'nin sorunlarına talibiz"

Kılıçdaroğlu, mikrofon uzattığı Kaynar'ın bazı çalışmalardan bahsetmesi üzerine şunları kaydetti:

"Sadece onları değil Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Dünya kadar sorunları var, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz inşallah. Şundan emin olmanızı isterim; gelirimiz düşüyor, derin yoksulluk var. Düşündüğünüzden çok daha büyük yoksul aileler var. Hani kırsalda çalışanlar bir imeceyle, dayanışmayla en azından birbirlerine dayanışma yaparak kaynaşarak bir şekliyle geçimini sağlıyorlar ama büyük kentlerde evine ekmek alamayan insanlar, kadınlar, çocuklar var. Dolayısıyla bütün bu sorunları çözmeye talibiz. Aslında biz Türkiye'nin sorunlarına talibiz. Biz onların yaptığı gibi asla yapmayacağız. Siyasetçi cebini düşünmeyecek. Siyasetçi vatandaşın cebini düşünecek."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek belediyenin hizmete aldığı çeşitli tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

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