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Emekli Hayvanlar Çiftliği orman yangınlarından kurtarılan canlılara yuva oldu

AA

Emekli Hayvanlar Çiftliği orman yangınlarından kurtarılan canlılara yuva oldu

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliğinde, büyük bölümünü geçen yılki orman yangınlarından etkilenenlerin oluşturduğu 28 hayvana tedavi ve bakım hizmeti veriliyor.

Kastabala Kuş Cenneti sınırları içinde 4 ay önce hizmete giren çiftlik, çoğu geçen yıl Marmaris ve Manavgat'taki orman yangınlarında yaralanan ya da sahipsiz kalan çiftlik hayvanlarına yuva oldu.

Çiftlikte, yangınlardan etkilenen 26 hayvanın bakımının yanı sıra sahibi tarafından eziyet çektirilen, yaralanan veya ölüme terk edilen hayvanlara da hizmet veriliyor.

Tesisteki at, eşek, keçi, koyun ve kaz gibi çiftlik hayvanları, HAYTAP Osmaniye Temsilciliği üyelerinin lokanta, manav ve marketlerden topladıkları sebze, meyve ve ekmeklerle besleniyor, tedavileri, sağlık kontrolleri ve bakımları düzenli şekilde yapılıyor.

- Yaklaşık 1 milyon liraya yapıldı

HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala, AA muhabirine, Emekli Hayvanlar Çiftliği projesi kapsamında tesisin 4 ay önce hizmete girdiğini söyledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın da desteklediği proje çerçevesinde kurulan tesisin, bağışlar ve HAYTAP üyelerinin katkılarıyla 1 milyon liraya inşa edildiğini belirten Laçinbala, faaliyetleri sırasındaki tüm masraflarının da HAYTAP tarafından karşılandığını dile getirdi.

​​​​​​​Laçinbala, geçen yıl Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarından kurtarılan hayvanların ilk etapta Bursa'daki hayvan çiftliğine götürüldüğüne işaret ederek şöyle konuştu:

"Bursa'daki tesisin dolmasıyla farklı bir ilde tesis kurulması fikri ortaya çıktı. Biz de iklimi hayvanlar için en uygun yerlerden olan Osmaniye'de yeni bir çiftlik kurduk ve oradaki hayvanların bir kısmını buraya getirdik. Özellikte at, eşek gibi yük taşımacılığı yaparken eziyet gören ve yaralanıp sakatlandıklarında ölüme terk edilen hayvanları çiftliğimize alıyoruz."

Hayvanların tedavi ve bakımının düzenli gerçekleştirildiğini, beslenmeleri için de çiftlikte sürekli iki görevlinin bulunduğunu anlatan Laçinbala, "Tesiste 28 çiftlik hayvanımız var. Bunlardan biri Batman'da ayağı kırık olduğu için ölüme terk edilen eşek. Biri de Tokat'tan gelen koç. Diğer hayvanların tamamı da geçen yılki yangın felaketinden kurtarılanlar. Onların ilk müdahaleleri sahra çadırlarımızda yapıldı. Sonrasında Bursa'ya, Bursa'dan da buraya transfer edildiler." diye konuştu.

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