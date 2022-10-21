TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Osmaniye'de gençlerle buluştu:

OSMANİYE (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Osmaniye'de öğrencilerle bir araya geldi.

Bilal Erdoğan, Osmaniye Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Eğitime Destek Platformu Osmaniye İl Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Özgeçmişi hakkında öğrencilere bilgi veren Bilal Erdoğan, insanlığın kanununda her gelen neslin bir önceki nesli beğenmediğinin olduğunu ancak kendisinin konuşulanların aksine günümüzün gençlerini çok iyi gördüğünü ifade etti.

Bugünün gençlerinin "doğrucu" ve "sorgulayıcı" olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugünün gençlerinin en büyük imtihanı sosyal medya kaynaklı yüzeysellik. Yani derinlemesine olmayan, işte bir sloganla, bir cümleyle birisinin ortaya attığı bir lafla kanaat oluşturma riski. Bu riskle karşı karşıyasınız. Bu riske karşı da uyanık olmanız lazım. Yani elimize bir, iki telefonu aldığımız zaman veya tableti aldığımız zaman 'ben artık özgürüm, bilginin bütün kaynaklarına erişebiliyorum, kimse beni manipüle edemez' algısına kapılmaması gerekiyor çünkü bunlar da bizi manipüle etmek için var. Kimisi malını bize satmak için kimisi de kanaatlerimizi şekillendirmek için bunları kullanıyor. İşte Hollywood da bunların filmini yaptı. Sonra bunların gerçekleri yaşandı. Amerika'da yaşandı, Avrupa'da yaşandı. Yani bununla ilgili sanmayın ki birileri size özgürlük algısını empoze ederken sizi manipüle etmeye çalışmıyor. Dolayısıyla buna karşı daha uyanık olmanız gerekiyor."

- "Geleneksel okçuluk hobi olmaktan çıktı"

Bilal Erdoğan, okçuluk sporuna karşı ilgisinin nasıl başladığını ve kurucusu olduğu Okçular Vakfının çalışmalarıyla ilgili de öğrencilere bilgiler verdi.

Okçular Vakfındaki çalışmalarına 2012 yılında başladığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de okçuluk, Okçular Vakfından önce bir de Okçular Vakfından sonra diye ikiye ayrılmalı. Okçular Vakfı en az Türkiye'nin Okçuluk Federasyonu kadar bir enerji kattı Türkiye'de okçuluğa. Geleneksel okçuluğu bir hobi olmaktan çıkardı. Bir disipline çevirdi. Artık federasyonu olan, lisanslı sporcuları olan, müsabakaları olan bir spor dalı haline getirdi. Olimpiyat okçuluğu ve makaralı yay okçuluğunda da Türkiye her geçen yıl uluslararası madalya, uluslararası müsabaka başarısında zirveye tırmanmaya devam ediyor. İşte en son en büyük başarımız ilk defa okçulukta olimpiyat madalyası alındı. Hem de bunu altın olarak aldık. Mete Gazoz, klasik yayla erkeklerde olimpiyat altın madalyasını aldı. Şu anda Türkiye okçulukta dünyada ilk 5'te, Allah'ın izniyle bu ivmelenmeyle biz Güney Kore'nin yerini alacağımızı düşünüyoruz."

Babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı ve aile ilişkileri hakkında da gençlere bilgiler veren Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün hakikaten Cumhurbaşkanı'mızın dünya çapındaki saygınlığını, dünyadaki ağırlığını, yerini düşündüğümüz zaman hamdolsun diyoruz. Yani ülkemizin başına gerçekten bu millete yaraşır bir lider geldiği için, bu milletin değerlerini taşıyan, bu milletin hukukunu koruyan bir lider geldiği için hamdolsun diyoruz. Biz de çocukları olarak, ailesi olarak, bunun için 'ya işte akşam yemeğine niye gelmiyor, sabah efendim niye gidiyor, niye az görüyoruz, niye beraber bir şey yapamıyoruz?' diye sorgulamamayı, buna kızmamayı, üzülmemeyi, çok öncelerden öğrendik. Dolayısıyla hatta 1988-1989 yıllarında ilk defa Refah Partisi Kadın Kolları kuruldu. Ondan sonra anne de gitti ama biz babaannemle yan yana dairelerimizde dedem rahmetli olmuştu, babaannem bakardı, ederdi. Yani bir şekilde görev bölüşümüyle bu işler yönetilirdi ve hamdolsun biz de şimdi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, işte nasıl gençlerimizin eğitimde daha büyük işler yapmalarını, kendilerine daha büyük hedefler koymalarını sağlayabiliriz buna kafa yoruyoruz."

Erdoğan, programda gençlerin sorularını da cevaplayarak onlara kitap hediye etti.

Programa Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Eğitime Destek Platformu İl Koordinatörü Talha Akif Gürbüz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.