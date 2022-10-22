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Ticaret Bakanı Muş, Osmaniye'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

AA

Ticaret Bakanı Muş, Osmaniye'de "Şehir Buluşmaları" programında konuştu:

OSMANİYE (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Enerji ve emtia fiyatlarındaki bu yükselişler bütün ülkeleri çok olumsuz etkiliyor maalesef. Önemli belirsizliklerin bir tanesi de gelecekle alakalı, dünyada bu işin nereye gideceğiyle alakalı belirsizlik aslında en çok da dünyadaki tahminleri zorluyor. Tahminler zorlandığı zaman da ona göre planlamalar maalesef olumsuz etkilenebiliyor. Türkiye bu şartlar altında yılın ilk yarısında yüzde 7,5 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. Bu önemli bir başarıdır." dedi.

Osmaniye Ticaret Sanayi Odası'nda AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında, kentteki esnaf, sanayici ve iş dünyası temsilcileriyle buluşacaklarını anlatan Muş, Türkiye'nin ve dünyanın içerisinden geçtiği süreci, ne yapmak istediklerini, nereye gitmek istediklerini ve gelecek beklentilerini ele alacaklarını anlattı.

Muş, Osmaniye'nin önemli bir il olduğunu, teşvik anlamında da desteklendiğini, çevresindeki illerle atılım içerisindeki Osmaniye'nin daha ileriye götürülmesinin herkesin ortak görevi olduğunu kaydetti.

"Enerji ve emtia fiyatlarındaki bu yükselişler bütün ülkeleri çok olumsuz etkiliyor maalesef." diyen Muş, şunları söyledi:

"Önemli belirsizliklerin bir tanesi de gelecekle alakalı, dünyada bu işin nereye gideceğiyle alakalı belirsizlik aslında en çok da dünyadaki tahminleri zorluyor. Tahminler zorlandığı zaman da ona göre planlamalar maalesef olumsuz etkilenebiliyor. Türkiye bu şartlar altında yılın ilk yarısında yüzde 7,5 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. Bu önemli bir başarıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin makro rakamlarına baktığınız zaman, bu rakamlar da sağlıklıdır aslında bir problemi yoktur. Enflasyon bütün dünyada ortak bir sorun. Dolayısıyla enflasyon bizim de gündemimizde ve mücadele ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla enflasyon konusu mücadele ettiğimiz bir alan ama onun dışındaki bütün verilerde aslında Türkiye mukayese olarak çok daha iyi durumda. Bunu şunun için söylüyorum. Türkiye'nin geleceği aydınlık ve parlak, rakamları sağlıklı. Dolayısıyla bu emtia, enerji fiyatları böyle sürecek diye bir durum söz konusu değil. Bu rakamlar hiçbir dönemde dünyada görülmedi. 1970'li yıllarda bir petrol krizi olmuştu. O dönemde böyle ciddi sert yükselişler olmuştu. Onun haricinde dünyada böyle bir tecrübe yaşanmadı. Dolayısıyla bunların normalleşmesini biz de bekliyoruz. Bu normalleşmeyle beraber hem enflasyonda hem de bu fiyatlardaki dengesizliklerde bir normalleşme sağlanacaktır diye düşünüyorum."

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da gün boyu kentte çeşitli programlara katılacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı.

Programa, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ali Şahin ve Müslüm Yüksel, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Adana Milletvekili Tamer Dağlı ile diğer ilgililer de katıldı.

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