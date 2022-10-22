Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

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OSMANİYE (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Muş, kentteki temasları kapsamında Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Muş, daha sonra Vali Yılmaz ve diğer ilgililerle bir süre basına kapalı görüştü.

Muş, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ziyarette bulundu. Kara, Bakan Muş'a işlemeli kase ve üzerinde isminin yazılı olduğu el dokuması Karatepe Kilimi hediye etti.

Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğini de ziyaret eden Bakan Muş, burada esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Muş, daha sonra Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iki fabrikada incelemede bulundu. Osmaniye Gümrük Müdürlüğünü de ziyaret eden Bakan Muş, ardından Osmaniye Gençlik Merkezi'nde "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı.

Bakan Muş, burada gençlerle sohbet edip, onların sorularını yanıtladı.

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