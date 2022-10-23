GÜNCELLEME - Osmaniye'de çıkan orman yangınına havadan müdahaleye ara verildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahaleye, havanın kararması nedeniyle ara verildi.
Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevlere havadan müdahale edilmeye çalışıldı.
Havanın kararması üzerine yangına havadan müdahaleye ara verildi.
Kara ekipleri, yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor.