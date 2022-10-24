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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Osmaniye'de konuştu:

AA

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "TEKNOFEST 2018 yılında ilk kez yapıldığında 500 bin ziyaretçisi vardı. 2022 yılında yani bu yıl ise 600 bin yarışmacı oldu." dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Osmaniye'de konuştu:

OSMANİYE (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "TEKNOFEST 2018 yılında ilk kez yapıldığında 500 bin ziyaretçisi vardı. 2022 yılında yani bu yıl ise 600 bin yarışmacı oldu." dedi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesince düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Odaklı Ekosistemimizi Gençlerimizle Birlikte Geliştiriyoruz" konulu konferansa katılan Mandal, TÜBİTAK olarak çocuk ve gençlerin fikir üretebilmeleri için birçok etkinlik ve yarışma düzenlediklerini söyledi.

TÜBİTAK'ın destek verdiği en büyük etkinliklerden olan TEKNOFEST'in yıllar içinde çok büyüdüğünü ve geliştiğini dile getiren Mandal, "TEKNOFEST 2018 yılında ilk kez yapıldığında 500 bin ziyaretçisi vardı. 2022 yılında yani bu yıl ise 600 bin yarışmacı oldu. Yani 600 bin öğrencimiz, genç arkadaşımız, ortaokul, lise, üniversite öğrencisi 'Benim fikrim var.', teknolojiyi birisi çözsün diye değil, 'Ben çözüm üreteceğim.' diye aday olan arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

Mandal, TEKNOFEST sayesinde dünya çapında yaşanan teknolojik krizlere çözümler ortaya çıktığını belirtti.

"Örneğin şu an dünyada bir çip krizi yaşanıyor. TEKNOFEST'e katılan arkadaşlarımız kendi çip tasarımlarını yaptılar ve şu an bu geliştirdikleri çipler kullanıma geçti. Hem sayısal tasarım hem de analog tasarım kategorisindeki arkadaşlarımız, şu an geliştirdikleri çiplerle iyi bir ekip oluşturdu. Çalıştılar ve başardılar." diyen Mandal, onlara finansal destek verdiklerini ve onların girişimlerini desteklediklerini kaydetti.

- "Elon Musk sosyal medyada bu gençleri beğendi"

Karada, sesten hızlı seyahati öngören "Hyperloop" teknolojisi konusunda bir yarışma düzenlediklerini ve hiç beklemedikleri oranda başarılı projelerle karşılaştıklarını ifade eden Mandal, Hyperloop'un geleceğin raylı ulaşım sistemi olduğunu bildirdi.

Mandal, Türkiye'nin bu konudaki en büyük avantajının bulunduğu bölge olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası hava lojistiğinin merkezi konumunda ancak 2035 yılında iklim koşulları nedeniyle 3 saatlik hava yolculukları kalmayacak. Yani 3 saatlik hava yolculuklarının tamamının raylı sistemlerle yapılması planlanıyor ama bugünkü raylı sistemle değil. Direkt vakumun içinde ve raylara değmeden, sürtünmenin sıfıra yakın olduğu bir ortak ve bunu öğrencilerimiz başardı. Bunu yapabilecekleri konusunda kaygılarımız vardı ve bunu yapan öğrenciler lisans öğrencileri. Yüksek lisans değil, doktora değil tamamen lisans, ön lisans öğrencilerimiz. Şu an mükemmel iş teklifi alıyorlar. Yani Elon Musk sosyal medyada bu gençleri beğendi. Türkiye'den genç öğrenci arkadaşlarımız, ses hızında araç yapabiliyor. Bunun anlamı İstanbul-Ankara 17 dakikaya gidilebilecek. Bu mükemmel bir gelişmenin ipuçları. Dünya bunu çalışıyor. Bu nedenle çok heyecanlıyım."

TEKNOFEST kapsamında "Dikey iniş yapan roket", "Elektrikli araç" ve "İnsansız hava aracı" dallarında da önemli projelerin yapıldığına dikkati çeken Mandal, gelecek yıl elektrikli araç yarışmasının da daha zorlu olacağını belirtti.

Mandal, TÜBİTAK kampüsünde yapılacak yarışta araçların normal araç gibi yarışacağını anlatarak, "Bir pistin etrafında dönüyorlardı. Bu sene ise aynen bir otomobil gibi duracak, kalkacak, rampada çalışacak, yolcu indirip bindirecek. Gerçek hayat koşullarına daha uygun bir yarışma olacak." diye konuştu.

- "2053 hedefine ulaşmada en önemli kilit rol insan kaynağı"

2023'te düzenlenecek TEKNOFEST'te 41 farklı dalda yarışma düzenleneceğini ve başvuruların 20 Kasım'da sona ereceğini ifade eden Mandal, başarmak için çalışmak, çalışmak için de önce aday olmak gerektiğini ifade etti.

Mandal, şunları söyledi:

"Aday olmanızı bekliyoruz. Ön lisans, lisans, lisans üstü tüm alanlarda yarışma kategorileri var. Gelecekte daha da zorlaşan sorunlar olacak ama aynı zamanda da bu sorunlara bakış noktasını farklılaştıran gençlerimiz var. Bunu görüyoruz. Yani 600 bin öğrenci yarışıyorsa aday oluyorsa yarışmak için büyük bir umut var demek. Bütün dünya bunu duyuyor. Türkiye'nin üzerinde en çok konuşulan konu, Türkiye'deki insan kaynağı yeteneklerimiz. Dolayısıyla ister çevre, ister üretim, ister dijital dönüşüm, isterse de sağlıklı yaşam, bunların tümünde önemli olan yeteneğin doğru kullanılması. 2053 hedefine ulaşmada en önemli kilit rol insan kaynağı, hiçbir şey değil. Para, kaynak, bunların hepsinin ötesinde en önemli şey genç insan kaynağımız, yani sizlersiniz."

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