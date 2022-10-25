Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu 23 Ekim'de başlayan yangına müdahaleye devam ediliyor.



Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara tekrar başlayan ekipler, sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çekilen bölgelerdeki alevleri, 3 helikopterle kontrol altına almaya çalışıyor.

Zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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