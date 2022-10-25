Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliden 9'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Adreslerde 5 kilo 482 gram esrar, 1 kilo 416 gram sentetik uyuşturucu, 88,45 gram eroin, 2,1 gram kokain ve 176 sentetik hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.



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