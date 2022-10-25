Yemeği de suyu da altın değerinde!

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda kabuklu yer fıstığının kilogramı en yüksek 35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 5,30 5,36 Kabuklu yer fıstığı Kg 25,00 35,00

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