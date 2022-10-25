Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin akademik yılı törenle başladı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin (OKÜ) 2022-2023 akademik yılının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.



Program kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri Devlet Bahçeli Meydanındaki Atatürk Anıtı'na yürüdü.



Prof. Dr. Uzun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Şeref defterini imzalayan Uzun, yaptığı açıklamada, OKÜ'nün 15 bine yakın öğrencisi, 1200 akademik ve idari çalışanıyla 15 yaşında genç bir üniversite olduğunu söyledi.



Genç bir üniversite olarak 30 bine yakın mezun verdiklerini belirten Uzun, şunları kaydetti:



"İlk günkü heyecanla geleceğimizin teminatı gençlerimizi milli ve manevi değerlerine saygılı, devletine ve milletine bağlı, çağdaş bilimin gerektirdiği donanımlara sahip çok yönlü bireyler olarak yetiştirmek için tüm mesai arkadaşlarımızla bütün gayretimizle, yeni projeler üretme ve yeni hedefler belirleme konusundaki yüksek motivasyonumuzla çalışıyoruz."



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