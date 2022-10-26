Sumbas Kaymakamı Taşkıran, kursiyerlerle bir araya geldi

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OSMANİYE (AA) - Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçe merkezi ve köylerdeki halk eğitim kurslarını ziyaret etti.

Kaymakam Taşkıran, programı kapsamında ziyaret ettiği kurslarda eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Taşkıran, kursiyerlerin isteklerini de dinledi.



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