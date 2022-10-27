Osmaniye'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinde 3 kilo 200 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.Ç'nin evinde uyuşturucu imal ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Çardak köyündeki eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilo 200 gram esrar ile çok sayıda Hint keneviri ele geçirdi.



Şüpheli E.Ç, ekiplerce gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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