Osmaniye'de çıkan orman yangını söndürüldü

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Mehmetli Beldesi Aydınlar mevkisinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.



Yangına Kadirli ve Sumbas orman işletme ekipleri müdahale etti.

1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 1 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

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