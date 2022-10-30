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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düziçi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

AA

Düziçi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Dumanlı Yaylası'nda çadır kurdu, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Fatih Darçın, AA muhabirine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, kampla başladıkları etkinliği doğa yürüyüşüyle tamamladıklarını söyledi.

Yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüş yapıldığını belirten Darçın, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.​​​​​​​

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