Düziçi'nde doğa yürüyüşü düzenlendi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Dumanlı Yaylası'nda çadır kurdu, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Fatih Darçın, AA muhabirine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, kampla başladıkları etkinliği doğa yürüyüşüyle tamamladıklarını söyledi.

Yaklaşık 4 saatlik bir yürüyüş yapıldığını belirten Darçın, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.​​​​​​​

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