Osmaniye’de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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​​​​​​​OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üzümlü Mahallesi'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.S.K. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda çalıntı motosiklet bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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