Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 284 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 24-31 Ekim'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde asayiş uygulamaları yapıldı.

Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 284 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.

Uygulamalarda, 5 ruhsatsız av tüfeği, 14'ü kurusıkı 18 ruhsatsız tabanca, 4 çalıntı motosiklet, 12,22 gram sentetik uyuşturucu ile 152,85 gram esrar ele geçirildi.

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