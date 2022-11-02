Osmaniye'deki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 130 şüphelinin gözaltına alındığı "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 1 kilo 203 gram esrar, 1 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu, 190 gram eroin, 60 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sabah 05.00'te başlatılan operasyonda 110 adreste arama yapıldı.

Adreslerde 1 kilo 203 gram esrar, 1 kilo 540 gram sentetik uyuşturucu, 190 gram eroin, 60 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 5 çalıntı motosiklet ile 1450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 130 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü operasyonda, adreslerinde bulunmayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğündeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 130 şüphelinin yakalandığını, adresinde bulunamayan 8 şüphelinin ise arandığını bildirmişti.

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