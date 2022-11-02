OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı 6,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekmeklik buğday
|Kg
|6,40
|6,40
|Mısır
|Kg
|5,70
|5,80
|Soya fasulyesi
|Kg
|10,50
|10,99
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