Osmaniye'de aynı aileden 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de aynı aileden 7 kişi, besin zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.



Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden 11 kişilik aileden 7 si, yedikleri yemeğin ardından bulantı ve kusma şikayeti göstermeye başladı.

Besin zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.O, F.O, K.K, F.O, K.O, Y.O. ve R.O. tedavi altına alındı.

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