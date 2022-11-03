Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kazım Karabekir Caddesi'nde, Abdullah Bebek idaresindeki 01 BDP 16 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Bebek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan Hacı Muhammet Bebek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan hafif ticari araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.