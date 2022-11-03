AK Parti'li Durmuşoğlu, partisinin iktidara gelişinin 20. yılını kutladı

OSMANİYE (AA) - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, partisinin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Durmuşoğlu, mesajında, AK Parti'nin 20 yılda ülkeyi hedeflerine, milleti de hayallerine kavuşturduğunu belirtti.



Milli iradenin güçlendirildiğini kaydeden Durmuşoğlu, "Ülkemizi, her karış toprağıyla geliştirmek ve güzelleştirmek, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için gece ve gündüz çalışan partimiz, bundan sonra da 'Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözleriyle başlayan hizmet yolculuğuna emin adımlarla ilerleyecek, Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda hizmet siyasetimize devam edecektir." ifadesini kullandı.



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