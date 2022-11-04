Baraj gölünde avlanan gümüş balığı, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan Aslantaş Baraj Gölü'nde yakalanan gümüş balığı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, Aslantaş Baraj Gölü'nde önemli oranda gümüş balığı popülasyonu bulunduğunu söyledi.

Baraj gölünde 5 bin 153 hektarlık bir avlak sahası olduğunu belirten İlmeç, burada yılın her dönemi gümüş balığı avcılığı yapılabildiğini anlattı.

İlmeç, barajda avlanan gümüş balığının yüzde 80'inin ihraç edildiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu avlak sahasından yıllık 350 tona yakın gümüş balığı ticareti yapılmakta. Bu da önemli bir gelir kaynağı. Gümüş balığı ihracat ürünü olduğu için dünyada tüketilmediği ülke neredeyse yok. Gümüş balığı hem ilimiz hem ülkemiz ekonomisi için çok önemli. Aslantaş Barajı'nda yakalanan gümüş balığının sadece ilimiz ekonomisine yıllık katkısı yaklaşık 3 milyon lira. Bunun yurt dışı pazarına çıkması ve katma değer oluşturması da hem ülke hem de ilimiz ekonomisi için önemli. Özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Irak gibi Orta Doğu ülkelerine de gümüş balığı gitmekte. Yine Yunanistan, İtalya gibi ülkelerde de gümüş balığı tüketilmekte ve ihracatı gerçekleşmekte."

- Gümüş balığı istilacı bir tür

İlmeç, gümüş balığının istilacı bir tür olduğunu, bu nedenle balığın avlanılmasının diğer türlerin popülasyonu açısından da önemli olduğunu aktararak, "Yıl boyunca avlandığı zaman gümüş balığının popülasyonu belli bir seviyede tutulabiliyor. Bu balık, yapısı itibarıyla gölde veya göletlerdeki diğer türlerin yumurtasıyla besleniyor. Diğer balık türlerini baskılayıcı bir yapıya sahip. Buradaki balığın avlanmasının hem ekonomik olarak bir katkısı var hem de göldeki balık popülasyonunun devamlılığının sağlanması için önemli." diye konuştu.

Balıkçılık yapan Celalettin Ünlü de baraj gölünde avlanan gümüş balığının büyük bölümünü yurt dışına gönderdiklerini söyledi.

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