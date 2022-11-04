Osmaniye'de ormanlık alanda izinsiz kesim yapan 12 kişiye para cezası

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ormanlık alanda izinsiz kesim yapan 12 kişiye 24 bin 726 lira cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, Kazmacalı köyü mevkisindeki ormanlık alanda izinsiz kesim yapan 12 kişiyi suçüstü yakaladı.

İzinsiz kesim yapan 12 kişiye 24 bin 726 lira ceza verildi.



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