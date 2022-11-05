Osmaniye'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede hırsızlık şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ç. (27) ve M.K. (33) olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K, adli kontrol şartıyla salıverildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.