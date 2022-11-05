Osmaniye'de öğrencilerden "TOGG" yazısı ve "ay yıldız" koreografisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de lise öğrencileri, Türkiye haritası içinde "TOGG" yazısı ve "ay yıldız" koreografisi oluşturdu.

Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması gerçekleştirdi.

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Türkiye haritası içinde "TOGG" yazısı ve "ay yıldız" koreografisi yaptı.

Dronla görüntülenen koreografide yer alan öğrenciler daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Okul Müdürü Fatih Çakmak, öğrencilerin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84'üncü yıl dönümü kapsamında da koreografi oluşturacağını, bununla ilgili provaların devam ettiğini kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.