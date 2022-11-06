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Osmaniye'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları tanıtıldı

AA

Osmaniye'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları tanıtıldı

OSMANİYE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyaları için hazırlanan tanıtım tırı, Osmaniye'ye geldi.

Masal Park otoparkında konuşlanan tanıtım tırı, hazırlıkların ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Görevlilerden kampanyalar hakkında bilgi alan ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlükleriyle projedeki daireleri görme fırsatı da buldu.

Vali Erdinç Yılmaz, beraberinde AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ile tırı ziyaret etti.

Yılmaz, yetkililerden yapılacak konutlarla ilgili bilgi aldı, sanal gerçeklik gözlüğüyle örnek daireyi inceledi.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda buluna Yılmaz, Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesini tanıtma amacıyla hazırlanan tırın kentte bulunduğunu belirterek, "Burada yetkililerimizden konutlarla ilgili bilgi aldık. Konut projelerinin çok güzel olduğunu, hayata geçtiğinde de konut anlamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında çok önemli olacağını düşünüyoruz." dedi.

Proje kapsamında Osmaniye'de 1500 konut yapılacağını ve konutların kuralarının 17 Ocak'ta çekileceğini aktaran Yılmaz, bilgi almak isteyenleri tırı ziyarete davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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