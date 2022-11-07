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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli tekvandocu Cansu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

AA

Milli tekvandocu Cansu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Çocukken izin verilmediği için tekvandoya gidemeyen ama annesinin desteğiyle bu sporu yapma fırsatı yakalayan Cansu Özgüven, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kürsüye çıkabilmek için çalışıyor.

Cansu, 9 yıl önce annesinin teşvik etmesi sonucu ablası Nuray ile tekvandoya başladı. Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda elde ettiği başarılarla kendini gösteren 14 yaşındaki Cansu, milli takım seçmelerini de başarıyla geçerek ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Cansu, milli formayla Malta'da 25-28 Kasım'da gerçekleştirilecek Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda dereceye girebilmek için çalışmalarına devam ediyor.


- "İlk kez milli takıma seçildim"

Cansu Özgüven, AA muhabirine tekvandoya 5 yaşında annesinin teşvikiyle başladığını söyledi.

Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda çok sayıda yarışmaya katıldığını ve derece elde ettiğini anlatan Cansu, 2021'de İstanbul'da düzenlenen Türk Açık Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda 47 kiloda üçüncü olduğunu belirtti.

Cansu, bu yıl Sivas'ta düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da 49 kiloda Türkiye ikinciliğini elde ettiğini aktardı.

Başarılarına yenisini eklemek için ablasıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Cansu, son olarak milli takım seçmelerinde de rakiplerini yenerek ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandığını dile getirdi.

Cansu, yeni hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirterek, "9 yıldır bu sporu yapıyorum. Bugüne kadar çok sayıda Türkiye ve bölge derecelerim, il birinciliklerim var. İlk kez milli takıma seçildim. 25-28 Kasım'da Malta'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Hedefim, milli formayla Avrupa'da, dünyada başarılar elde etmek." diye konuştu.

Abla Nuray Özgüven de kardeşiyle tekvando partneri olmasının apayrı bir duygu olduğunu söyledi.

Cansu'nun başarılarıyla gurur duyduğunu anlatan Nuray, kardeşi gibi başarılar elde edip milli formayı giymek için her gün birlikte antrenman yaptıklarını dile getirdi.

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