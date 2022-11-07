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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Osmaniye'de konuştu:

AA

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Osmaniye'de konuştu:

OSMANİYE (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılayımızın, şu hilalimizin dalgalandığı her yeri, her bir teşkilat merkezimizi bir toplum merkezi konseptiyle ayağa kaldırmak istiyoruz." dedi.

Kınık, Türk Kızılay Osmaniye Şubesince "Sürdürülebilir Toplum Merkezi Modeli"nin açılış töreninde, Türk Kızılayının 154 yıldır dur durak bilmeden çalıştığını söyledi.

Türk Kızılayın yürüttüğü hizmetlerin devlete destek ve millete hizmet için olduğunu belirten Kınık, bu gücü de yine milletinden ve devletinden aldığını ifade etti.

Açılışı yapılan merkezin Türkiye'deki 22. merkez olduğunun altını çizen Kınık, şöyle devam etti:

"Kızılayımızın, şu hilalimizin dalgalandığı her yeri, her bir teşkilat merkezimizi bir toplum merkezi konseptiyle ayağa kaldırmak istiyoruz. Nedir bu toplum merkezi? Biz herkes için esenlik ve güvenli yaşam vizyonuyla hayaliyle hareket ediyoruz. Herkes için esenlik ve güvenli yaşam dediğimiz bu hayalimiz, bu vizyonumuz için çok farklı hizmetler yürütmek zorundayız. İnsanımıza farkındalık oluşturmak zorundayız. Hangi konuda? Biraz önce arkadaşlarımız bahsetti. Sağlık konusunda, kendi sağlığını koruma ve geliştirme konusunda, toplum sağlığı konusunda, ailesinin sağlığı, aile fertlerinin sağlığı konusunda, sağlıklı yaşlanma kültürü noktasında çalışmak durumundayız. Afetler konusunda çalışmak zorundayız. Toplumumuzu afetlere, olağanüstü durumlara hazırlamak zorundayız. Öyle bir durum olduğunda ilk yardımı bilen, afete müdahaleyi bilen ve insanlara destek olacak, bu işin farkında olan insanların sayısının artması için buradayız."

Kınık, Türk Kızılayın yardıma muhtaçlara da el uzattığını aktararak, insanın potansiyelinin gerçekleştirmesini engelleyen en büyük, en sıkıntılı şeylerden bir tanesi olan yoksullukla mücadele etmek ve insanımızı bu düşmüş olabileceği yoksulluk batağından yine onun gücüyle, gayretiyle kurtarabilecek çalışmalar yapabilmek için burada olduklarını söyledi.

Toplum merkezlerinin bu konular üzerinde bakanlıklarla işbirliği içinde çalışmalar yürüteceğine de değinen Kınık, şunları kaydetti:

"İnsanı güçlendirmek, herkese esenlik ve güvenli yaşam temin etmek açısından, üstüne tuğla koyarak pek çok projeyi burada gerçekleştirileceğiz. Ben özellikle kadınlarımızı, gençlerimizi, engelli vatandaşlarımızı, bu toplum merkezine sahip çıkmaya, projeler yapmaya, onların projelerine omuz vermeye davet ediyorum. Burası inşallah çok özgün projelere, Türkiye'deki diğer 81 il ve 900'ü aşkın ilçemizdeki Kızılay teşkilatlarına da örnek olacak. Çünkü burası kendi ayakları üzerinde ve 'ben Osmaniye'nin gücüyle ayakta durabilirim' iddiasıyla ortaya çıkmış olan cesur bir toplum merkezi. Bu toplum merkezi inşallah diğer il merkezlerimizde örnek alacak. Osmaniye her alanda, vatanseverliğiyle hayırseverliğiyle dayanışmasıyla zaten örnek bir şehir. Bu yönüyle de inşallah diğer illerimize örnek olacak."

Konuşmasının ardından Kınık, protokol üyeleriyle kurdele keserek toplum merkezini hizmete açtı.

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