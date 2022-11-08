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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

AA

Osmaniye'de çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 533 çiftçiye 134 ton buğday tohumu verildi.

Vali Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım töreninde, projeyle kullanılmayan arazilerin tarımsal üretime kazandırıldığını belirtti.

Kentin, verimli topraklara sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, "Tarım alanlarımızı doğru değerlendirirsek çok daha iyi noktalara gelebiliriz. Proje kapsamında 267 çiftçiye 67 ton arpa tohumu, 533 çiftçiye 134 ton buğday tohumu, 200 çiftçiye de 58 bin 525 zeytin fidanı temin ederek toplamda 1000 çiftçimize ulaşmış olacağız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de kentteki yaklaşık 10 bin dekar alanın çeşitli nedenlerle ekilemediğini ifade ederek, bu alanlarda tarımsal üretim yapılması için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 533 çiftçiye 134 ton buğday tohumu dağıtıldı.

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